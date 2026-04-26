Konya'da hayvan sağlığı kontrol altında
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri arasında Konya'da hayvan sağlığını koruma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ilçedeki büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması yapıldı.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri arasında Konya’da hayvan sağlığını koruma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar doğrultusunda Halkapınar’da şap aşılaması yapıldı.
Konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olarak, ilçemizde büyükbaş hayvanlarda şap aşısının etkinliğini ölçmek amacıyla yürütülen survey çalışmaları kapsamında kan alma işlemlerimiz devam etmektedir.
Müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından gerçekleştirilen arazi çalışmalarımız aralıksız sürmekte olup, hayvan sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerimiz titizlikle devam etmektedir.”