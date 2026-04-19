Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Nisan Pazartesi
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 20 Nisan Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ BABACAN Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞENYİĞİT Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ YEKPARE Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ASMALIBAĞ Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ILGIN Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ KARARNAME Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ŞEHİT AHMET Caddesi KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜLÜZAR Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜZYURDU Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KARACABAŞVELİ Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KÖŞK Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SÜLÜKLÜ Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞEHİT AHMET Caddesi KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞEHİT RAMAZAN YOZCU Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 10523. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21867. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21868. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21871. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21883. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21889. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21903. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21910. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21947. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21952. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21954. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22030. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22041. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22044. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22046. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22048. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22070. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22076. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22079. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22087. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22092 SOKAK Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22093 SOKAK Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22103. SOKAK Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22115. SOKAK Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22431. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ ANIT Caddesi KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ HOCA AHMET EFENDİ Caddesi KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ İSMİL Caddesi KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ KONYA EREĞLİ Caddesi KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ SELİMİYE Caddesi KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ ŞEHİT AHMET KORKMAZ. Caddesi KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22029. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22037. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22039. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22090. SOKAK Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ FİDANLIK Caddesi KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ İSMİL Caddesi KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ KEKREKAŞI KümeEvleri KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ KONYA EREĞLİ Caddesi KONYA KARATAY AZİZİYE MAHALLESİ SELİMİYE Caddesi KONYA KARATAY SELİMSULTAN MAHALLESİ AKYAR Sokak KONYA KARATAY SELİMSULTAN MAHALLESİ GÖNÜLLER Sokak KONYA KARATAY SELİMSULTAN MAHALLESİ KARAMAN Caddesi KONYA KARATAY SELİMSULTAN MAHALLESİ ŞEHİT HACI HÜSEYİN KÜTÜKCÜ Sokak KONYA KARATAY SELİMSULTAN MAHALLESİ ŞEHİT HASAN TARIM Sokak KONYA KARATAY SELİMSULTAN MAHALLESİ TEKŞENLER Sokak KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ CEVHER DUDAYEV Caddesi KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ OSMANBEY Caddesi KONYA KARATAY ULUBATLIHASAN MAHALLESİ ANKARA Caddesi KONYA KARATAY ULUBATLIHASAN MAHALLESİ CEVHER DUDAYEV Caddesi
MERAM'DAYAŞANACAK KESİNTİLER
KONYA MERAM DERE MAHALLESİ 17496. Sokak KONYA MERAM DERE MAHALLESİ ANTALYA ÇEVREYOLU Caddesi KONYA MERAM DERE MAHALLESİ DUTLU Caddesi KONYA MERAM KARAHÜYÜK MAHALLESİ 17468. Sokak KONYA MERAM KARAHÜYÜK MAHALLESİ ALTANLI Sokak KONYA MERAM KARAHÜYÜK MAHALLESİ ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi KONYA MERAM KARAHÜYÜK MAHALLESİ DUTLU Caddesi KONYA MERAM KARAHÜYÜK MAHALLESİ MERAM Sokak KONYA MERAM KARAHÜYÜK MAHALLESİ ŞEHİT NEBİ ARSLAN Sokak KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ YEŞİL BURSA Caddesi KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ ADAM Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ AGAHBEY Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ AKARÇAY Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ AKBELEN Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ AKINCI Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ AKTOLGA Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ ARIKONAK Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ BABAKALE Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ BAYRAMBEY Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ DOĞAN. Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ GİRGİÇ Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ GÖKTEPE Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ GÜRÇELİK Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ İBRAHİM Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ KAMIŞLI Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN Caddesi KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ KIŞLA Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ KUMLUCA Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ KÜTÜPHANE Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ MERAM FENLİSESİ Caddesi KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ MUSTAFA ATAMAN. Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ PÜLÜMÜR Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ SÜMBÜL Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ ŞAHİN Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ ŞANLI Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ TAKVİMLİ Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ TARABYA Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ TOKMAKLI Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ TÜTÜNLÜ Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ ULUSELVİ Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ ULUYOL Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ USLU Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ UYSAL Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ YAKUTLAR Sokak KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ ZENGEN Sokak KONYA MERAM AYMANAS MAHALLESİ ÇATALSU Sokak