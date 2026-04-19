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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Nisan Pazartesi

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 20 Nisan Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Nisan Pazartesi
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER  

20.04.2026 08:30 - 20.04.2026 13:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİBABACAN Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİŞENYİĞİT Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİYEKPARE Sokak 
20.04.2026 13:30 - 20.04.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİASMALIBAĞ Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİILGIN Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİKARARNAME Sokak 
KONYASELÇUKLUAKINCILAR MAHALLESİŞEHİT AHMET Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİGÜLÜZAR Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİGÜZYURDU Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİKARACABAŞVELİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİKÖŞK Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİSÜLÜKLÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİŞEHİT AHMET Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİŞEHİT RAMAZAN YOZCU Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

20.04.2026 09:00 - 20.04.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10523. Sokak 
20.04.2026 09:30 - 20.04.2026 14:30 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21867. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21868. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21871. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21883. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21889. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21903. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21910. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21947. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21952. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21954. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22030. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22041. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22044. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22046. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22048. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22070. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22076. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22079. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22087. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22092 SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22093 SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22103. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22115. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22431. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİANIT Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİHOCA AHMET EFENDİ Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİİSMİL Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİSELİMİYE Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİŞEHİT AHMET KORKMAZ. Caddesi 
20.04.2026 10:30 - 20.04.2026 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22029. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22037. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22039. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22090. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİFİDANLIK Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİİSMİL Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKEKREKAŞI KümeEvleri 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
20.04.2026 13:30 - 20.04.2026 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYAZİZİYE MAHALLESİSELİMİYE Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİAKYAR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİGÖNÜLLER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞEHİT HACI HÜSEYİN KÜTÜKCÜ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞEHİT HASAN TARIM Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTEKŞENLER Sokak 
20.04.2026 21:00 - 21.04.2026 02:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİCEVHER DUDAYEV Caddesi 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİOSMANBEY Caddesi 
KONYAKARATAYULUBATLIHASAN MAHALLESİANKARA Caddesi 
KONYAKARATAYULUBATLIHASAN MAHALLESİCEVHER DUDAYEV Caddesi 

MERAM'DAYAŞANACAK KESİNTİLER 

20.04.2026 10:00 - 20.04.2026 13:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMDERE MAHALLESİ17496. Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİANTALYA ÇEVREYOLU Caddesi 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİDUTLU Caddesi 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİ17468. Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİALTANLI Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDUTLU Caddesi 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİMERAM Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİŞEHİT NEBİ ARSLAN Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİYEŞİL BURSA Caddesi 
20.04.2026 13:30 - 20.04.2026 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİADAM Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAGAHBEY Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAKARÇAY Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAKBELEN Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAKINCI Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAKTOLGA Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİARIKONAK Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİBABAKALE Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİBAYRAMBEY Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİDOĞAN. Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİGİRGİÇ Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİGÖKTEPE Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİGÜRÇELİK Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİİBRAHİM Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİKAMIŞLI Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİKIŞLA Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİKUMLUCA Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİKÜTÜPHANE Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİMERAM FENLİSESİ Caddesi 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİMUSTAFA ATAMAN. Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİPÜLÜMÜR Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİSÜMBÜL Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİŞAHİN Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİŞANLI Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİTAKVİMLİ Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİTARABYA Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİTOKMAKLI Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİTÜTÜNLÜ Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİULUSELVİ Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİULUYOL Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİUSLU Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİUYSAL Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİYAKUTLAR Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİZENGEN Sokak 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİÇATALSU Sokak 
Ümmü Gülsüm Dündar

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