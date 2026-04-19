Baba Okulu Seminerleri devam ediyor

Fatih Sultan Mehmet Kız Kur’an Kursu’nda başlayan seminerler, 10 Nisan 2026’da Mehmet-Şerife Yaşlı Kur’an Kursu’nda gerçekleştirildi. Programın son olarak 17 Nisan 2026’da Ethem-Süheyla Çınar Kur’an Kursu’nda düzenlenen bölümü ise yoğun ilgi gördü.

Seminere katılan erkeklere yönelik program devam ederken, katılımcıların eşlerine de Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Vaiz Ayşe Hilal Taş tarafından seminer verildi. Program süresince çocuklar, Kur’an kursu öğreticileri rehberliğinde çeşitli etkinliklerle vakit geçirdi.

Seminer öncesinde yatsı namazı akabinde Ethem-Süheyla Çınar Kur’an Kursu 4-6 yaş öğrencileri tarafından mini bir program gerçekleştirildi. Ardından İlçe Müftüsü Halil Taş ve Uzman Vaiz Abdulkadir Kulu tarafından erkek katılımcılara yönelik “Baba Okulu” semineri icra edildi.

Proje kapsamında düzenlenen seminerlerde; “Ailede Babanın Rolü”, “Kur’an’da Baba Örnekleri ve Bir Baba Olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)”, “İslam Hukukunda Baba Olmak ve Sorumlulukları”, “Çocuğun Kimlik ve Kişilik Gelişiminde Babanın Rolü”, “Baba-Çocuk İlişkisinde İletişimin Önemi”, “Baba ve Genç İletişimi (Problem Çözme Becerileri)”, “Ailede Merhametin Mimarı Olarak Baba” ve “Mahremiyet Eğitiminde Babanın Rolü” başlıkları ele alınıyor.

İkincisi devam eden “Baba Okulu Seminerleri”nin son programı 24 Nisan 2026’da Sultan Abdülhamithan Kur’an Kursu’nda saat 20.00’de gerçekleştirilecek.