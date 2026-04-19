Konya'da organ nakli konuşuldu

Konya Şehir Hastanesi Ev Sahipliğinde 'Organ Nakillerinde Enfeksiyon Kontrolü' paneli düzenlendi.

Konya Şehir Hastanesi Ev Sahipliğinde “Organ Nakillerinde Enfeksiyon Kontrolü” paneli gerçekleştirildi. Hastaneden panel hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

Hastanemiz ev sahipliğinde, "Organ Naklinde Kalite ve Başarıyı Belirleyen Kritik Faktör: “Organ Nakillerinde Enfeksiyon Kontrolü" başlıklı panelimiz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Farklı üniversite ve sağlık kurumlarından katılım sağlayan enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile anestezi ve yoğun bakım alanında görev yapan hekimlerin katkılarıyla, organ nakli sürecinde enfeksiyon kontrolüne dair son derece değerli bilimsel paylaşımlar yapılmıştır.

Ankara Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hande Arslan'ın moderatörlüğünde ve Doç. Dr. Mehmet Akif Yazar'ın koordinatörlüğünde düzenlenen panel, alanında yetkin hocalarımızın kıymetli sunumlarıyla gerçekleşmiştir. 

Panel kapsamında; Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Erayman, Hastanemizden Doç. Dr. Esma Eroğlu, Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şua Sümer, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden Doç. Dr. İmran Hasanoğlu bilgi ve deneyimlerini aktararak katılımcılar için oldukça verimli bir bilimsel ortam oluşturmuşlardır. 

Panelimize katılan Başhekimimiz Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek de organ naklinde enfeksiyon yönetiminin önemi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu tür bilimsel platformların, disiplinler arası iş birliğini güçlendirerek organ nakli süreçlerinde kaliteyi ve başarıyı artıracağına inanıyor; katkı sağlayan tüm hocalarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”

