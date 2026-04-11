  • Haberler
  • Konya
Konya'dan İsrail'e tepki, Filistin'e destek yürüyüşü

Konya'da Filistin halkına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

⁠Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe katılanlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla İsrail aleyhine slogan attı.

⁠Platform Başkanı Adem Ceylan, gazetecilere, insanlık tarihi ve Müslümanların yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Konya'daki 'Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı' nefes kesti
Bu Habere de Bak
Konya'daki 'Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı' nefes kesti

Adem Ceylan, Gazze'nin yüzbinlerce vatandaşını Mescid-i Aksa ve özgürlük için kaybettiğini şu sözlerle belirtti:

"Yaklaşık 1,5 aydır yaşadığımız İran savaşı, Lübnan'ın işgali, Mescid-i Aksa'nın kapatılması gibi olaylara şahitlik edince, Batı'nın ürettiği bütün kavramların, insan haklarının, uluslararası hukukun her birinin tamamen kendi haklarını korumak için üretildiğini gördük." 

Ceylan, 2,5 yıldır devam eden Gazze'deki ateşkesin göstermelik olduğunu, İran ve Lübnan'daki yaşananlarla da bölgenin bir ateş çemberine dönüştüğünü anlattı.

Ateş çemberinden kurtulmak için güçlü bir ülke olunması gerektiğini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Güçlenmek için de bilinçli olmamız gerekiyor. Bunun için coğrafyamıza ve Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmak, İsrail'in aldığı melun kararları kınamak için meydanlardayız. Yürüyeceğiz ve protesto edeceğiz. Dün, bugün, yarın ülkemizin her bir şehrinde vatandaşlarımız meydanlarda. Bu duyarlılık hem halk hem de devlet nezdinde üst düzeyde."

Kılıçarslan Meydanı'ndan Gedavet Parkı'na kadar yürüyen grup, dua ettikten sonra dağıldı.

Bakmadan Geçme

Konya'da İleri Seviye Siyakat Kursu başlıyor
Konya'nın o ilçesinde bahar beklenirken kış yaşandı
Konya'daki sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi
Konyaspor ile Fatih Karagümrük 10. randevuda
Konya'da yürekler ağza geldi! Otomobilin çarptığı çocuk hastanelik oldu
Konya'da drift faciası! O anlar kamerada
