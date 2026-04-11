Konya'daki 'Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı' nefes kesti
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'na ilişkin görüntü paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan "Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'na ilişkin görseller nefes kesti.
Helikopterle bölgeye sızma, helikopterden halatla hızlı bir şekilde iniş (fast rope) yapılarak personelin tahliyesi ve meskun mahalde terörist grubun etkisiz hale getirilmesi. Terörist elebaşının sağ ele geçirilmesiyle operasyon başarıyla tamamlandı. Sızdılar, indiler, etkisiz hale getirdiler" ifadelerine yer verildi.