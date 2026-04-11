Konya'nın o ilçesinde bahar beklenirken kış yaşandı

Son yılların en verimli dönemlerinden birini geçiren Karapınar’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe genelinde etkili olarak her yeri beyaza bürüdü.

Tarımın büyük önem taşıdığı yörede, ekili arazilerin karla kaplanması çiftçiler için sürpriz oldu. Kar yağışı Beşağıl, Bacanak, Demiryalı, Bece, Averen, Kabahasan, Çingir gibi bir çok mahallede etkili oldu.