  Konya'da maratonun en etkileyici kareleri aranıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu kapsamında fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıracak bir yarışma düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu kapsamında fotoğraf tutkunları için bir yarışma düzenleniyor.

“Hareketin merkezinde ol” sloganıyla düzenlenen ve şehrin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan Konya Yarı Maratonu’nu kapsayan yarışmada dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verilecek.

“Maratonun Renkleri” temasıyla hayata geçirilen fotoğraf yarışması, maraton coşkusunu en etkileyici karelerle ölümsüzleştirmeyi amaçlıyor.

Fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenler, 5 Mayıs’a kadar “yarisma.sporkonya.com.tr” adresinden başvuru yapabilecek.

Yarışma Süreci?

Yarışma kapsamında; kit dağıtım günleri ve tanıtım stantları, maratonun start ve finish alanları, sporcuların koşu anları ve duyguları, izleyiciler, gönüllüler ile maraton rotasında yer alan şehir manzaraları, yeşil alanlar ve tarihi bölgeler fotoğraflanabilecek.

Ayrıca yaratıcı ışık ve renk kullanımıyla yakalanan özel anlar da değerlendirme kriterleri arasında yer alacak.

Katılımcılar yarışmaya en fazla 5 adet renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ile başvurabilecek. Cep telefonuyla çekilen fotoğraflar ise değerlendirmeye alınmayacak.

Yarışma sonuçları “yarisma.sporkonya.com.tr” ve “www.konya.bel.tr” adreslerinden duyurulacak.

Ödül ve sergileme almaya hak kazanan katılımcılara ayrıca telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak.

