Konya raylı sistemde dev atılım yapıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında TÜMOSAN Kavşağı’nın yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapım çalışmaları devam eden TÜMOSAN Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

Konya tarihine geçecek önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, şu anda imalatına devam ettikleri ve bu yıl başlanacaklarla birlikte 54 kilometrelik yeni raylı sistem hattını Konya’ya kazandıracaklarını söyledi.

Tramvay Alttan Geçip Trafik Üstten Akacak

Projenin önemli aşamalarından birisinin Şehir Hastanesi-Stadyum tramvay hattı olduğunu kaydeden Başkan Altay,şu ifadelerde bulundu:

“Bir etabını Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz yürütüyoruz. İkinci etabı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Şu anda TÜMOSAN Kavşağı’ndayız. Buraya bir kavşak inşa ediyoruz, trafiği yukarıya alacağız. Tramvay alttan gelerek Aslım Caddesi’nin refüjüne bağlanmış olacak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu tür işler zahmetli, maliyetli ve zaman gerektiren işler ama sahada ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışıyor. İnşallah Mayıs ayı içerisinde köprünün kirişlerini yetiştirmeyi ve sonbaharda da buradaki imalatlarımızı tamamlamayı planlıyoruz”

Konyalılar Yeni Tramvayla Şehir Hastanesine ve Stadyuma Ulaşacak

Proje kapsamında Otogar Kavşağı’nda da çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bilgisini paylaşan Başkan Altay, şu değerlendirmede bulundu: