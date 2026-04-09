Yüz binlerce Konyalı Filistin için tek yürek olacak

Filistin'e Destek Platformu, Konyalıları tek ses olmaya davet etti.

Filistin’e Destek Platformu, tüm Türkiye’de işgalci İsrail’in saldırılarına ve 12 bin Filistinlinin idam kararına karşı tüm Konyalıları Kapu Camii önünde tek ses olmaya çağırdı.

İnşaat sektöründe savaş tehdidi
Bu Habere de Bak
İnşaat sektöründe savaş tehdidi

Filistin’e Destek Platformu Konya Temsilcisi Ahmet Poçanoğlu yaptığı açıklamada buluşmanın, 10 Nisan Cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Cuma namazı çıkışında tarihi Kapu Camii’nin batı kapısı şadırvan tarafında bir araya gelecek olan Konyalılar, zulme karşı tepkilerini haykıracak. Buluşma, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. 

Çağrıda, içerisinde 4 bin çocuğun da bulunduğu toplam 12 bin Filistinli mahkûmun idam kararının onaylandığı ifade edilerek, bu duruma sessiz kalmanın insanlık onuruyla bağdaşmayacağı ifade edildi.  Başkan Poçanoğlu, "Lütfen susmayalım; Filistin’deki işgal ve zulüm insanlığın ortak vicdanıdır" diyerek tüm Konyalıları meydana davet etti.  
 

Şerife Kaya

Fatih Erbakan'dan Konya Tarım Fuarı'na ziyaret
Fatih Erbakan'dan Konya Tarım Fuarı'na ziyaret
Konya'daki uzmandan korkutan yapay zeka açıklaması
Konya'daki uzmandan korkutan yapay zeka açıklaması
Konya'da maratonun en etkileyici kareleri aranıyor
Konya’da maratonun en etkileyici kareleri aranıyor
Konya'daki bu mahalleye yeni bir sosyal tesis kazandırılıyor
Konya'daki bu mahalleye yeni bir sosyal tesis kazandırılıyor
Konya raylı sistemde dev atılım yapıyor
Konya raylı sistemde dev atılım yapıyor
