Yüz binlerce Konyalı Filistin için tek yürek olacak

Filistin’e Destek Platformu, tüm Türkiye’de işgalci İsrail’in saldırılarına ve 12 bin Filistinlinin idam kararına karşı tüm Konyalıları Kapu Camii önünde tek ses olmaya çağırdı.

Filistin’e Destek Platformu Konya Temsilcisi Ahmet Poçanoğlu yaptığı açıklamada buluşmanın, 10 Nisan Cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Cuma namazı çıkışında tarihi Kapu Camii’nin batı kapısı şadırvan tarafında bir araya gelecek olan Konyalılar, zulme karşı tepkilerini haykıracak. Buluşma, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Çağrıda, içerisinde 4 bin çocuğun da bulunduğu toplam 12 bin Filistinli mahkûmun idam kararının onaylandığı ifade edilerek, bu duruma sessiz kalmanın insanlık onuruyla bağdaşmayacağı ifade edildi. Başkan Poçanoğlu, "Lütfen susmayalım; Filistin’deki işgal ve zulüm insanlığın ortak vicdanıdır" diyerek tüm Konyalıları meydana davet etti.

