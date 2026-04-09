İnşaat sektöründe savaş tehdidi

ABD-İsrail ile İran arasında savaşın dünya ekonomisini durgunluğa götürme riskinin arttırdığını vurgulayan Konya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tetik, savaş nedeniyle petrokimya sektöründe arz-talep dengesi bozulduğunu belirtti. Birçok sektördeki ürünlerin hammaddesini oluşturan petrolün hem fiyat artışı hem de tedarikinde ciddi sorunların baş gösterdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Plastik ve plastik ham maddeleri ve gübrede ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiliyor. Madeni yağlar, otomotiv, inşaat, madencilik ve savunma sanayi gibi birçok farklı sektörü olumsuz etkileyen savaşın, dünya ekonomisinde durgunluk yaratacak bir noktaya gelmesi, ülke ekonomilerinde de sorunlara yol açacaktır. Gelişmiş ülkelerde yavaş seyreden büyümenin iyice daralması, Türkiye ekonomisinin de olumsuz etkileyecektir." dedi.

Maliyet Artışı Tüm Sektörleri Etkileyecek

Petrol krizinin tüm sektörlerde maliyet artışı yarattığını belirten Ali Tetik, şu değerlendirmeyi yaptı: “Karşılıklı saldırılar sonucunda petrol üretim ve depolama tesisleri vurulması ve dünya doğalgaz ve petrolünün yüzde 20’sini karşılayan bölgenin geçiş noktası Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, ülke ekonomileri açısından belirsizliği artırıyor. 110 dolara dayanan petrol fiyatları bir taraftan enerji maliyetlerini, dolaylı olarak ürün fiyatını artırıyor ve tedarikte ciddi sorunlar yaşanıyor.

Petrol türevlerinin inşaat malzemelerinde yoğun şekilde kullanılması nedeniyle maliyetlerde yüzde 20 ila 25 arasında artış yaşandığına dikkat çekilirken, özellikle dış cephe mantolama gibi alanlarda bu artışın doğrudan hissedildiği belirtiliyor. Artan maliyetlerin nakliye fiyatlarını da yukarı çekmesiyle birlikte enflasyon üzerinde de baskı yaratıyor. Artan maliyetler ve hammadde sıkıntısı nedeniyle yeni konut arzını etkileyecektir. Son gelişme iki haftalık geçici süre ile ateşkes ilan edildi ve Hürmüz Boğazı geçişe açıldı. Temennimiz bölgedeki savaşın sona ermesi ve istikrarın tesis edilmesidir. İstikrarsızlığın devam etmesi dünya ekonomisinde ciddi hasarlara yol açacaktır.”

