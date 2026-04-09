Konya'nın ilçesinde geleceğe sessiz yatırım

Konya'nın Karapınar ilçesindeki doğal güzelliklerinden Acıgöl çevresinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, ilçe yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler beraber fidan dikti.

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında fidan dikiminde yüzlerce fidan toprakla buluştu. İlçede yürütülen ağaçlandırma seferberliğinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulayan yetkililer, yapılan çalışmaların sadece bugünü değil geleceği de şekillendirdiğini belirterek, "Geleceğimize nefes olacak fidanlarımızı toprakla buluşturarak ilçemizin dört bir yanında ağaçlandırma seferberliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Dikimi yapılan fidanların bakımının modern sulama altyapısı sayesinde düzenli olarak yapıldığı da ifade edildi.