Selçuk Üniversitesinde öğrenciler, otizm farkındalığı için buluştu

Otizmin her 30-40 çocuktan birinde görülen nörogelişimsel bir farklılık olduğu belirtilerek, erken tanı ve nitelikli eğitimin tek etkili çözüm olduğu vurgulandı.

Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, "Otizm Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı" ile otizm bilincini artırmayı ve erken tanının önemini vurguladı.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde öğretim elemanları, öğrenciler ve paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda otizm konusunda güncel bilgiler sunuldu.

Türkiye'de Otizm Farkındalığı Yetersiz

Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yılmaz Koç, programın açılışında otizmin toplum tarafından yeterince tanınmamasının önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Koç, “Otizmli çocukları olan ailelerin yanında SOBE Vakfının yürüttüğü çalışmalar son derece kıymetli. Ülkemizde en büyük problemlerden biri, otizmin yeterince bilinmemesi. Bu nedenle toplumda farkındalığı artırmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Desteklerinden dolayı başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise farkındalığın eyleme dönüşmesi gerektiğini belirterek “Farkındalık, sadece bilmek değil; gereğini yapmaktır. Eğer çözüm için adım atmıyorsak gerçek anlamda farkındalık oluşturmuş sayılmayız. SOBE olarak 10 yıldır bu alanda çalışıyoruz. Konya’da belediye, üniversiteler ve toplumun iş birliğiyle örnek bir model sunduk. Bu modeli ulusal ölçekte de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

SOBE Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Fatma Güllüoğlu Birer de sunumunda otizmin bilimsel çerçevesine değinerek şu ifadeler yer verdi:

“Otizm, doğuştan gelen nörogelişimsel bir farklılıktır ve temel olarak sosyal iletişimde güçlükler ile tekrarlayıcı davranışlarla kendini gösterir. Her bireyde farklı özellikler göstermesi nedeniyle ‘otizm spektrum bozukluğu’ olarak tanımlanır. Güncel araştırmalar, otizmin görülme sıklığının arttığını ve yaklaşık her 30 - 40 çocuktan birinde risk görülebildiğini ortaya koymaktadır. Bilinen tek etkili yaklaşım ise erken tanı ve yoğun, nitelikli eğitimdir”

Program, SOBE Vakfı Kaynak Geliştirme Uzmanı Hakan Ünay ve Etkinlik Sorumlusu Meryem Küçükçifci’nin sunumlarıyla devam etti.