Beşiktaş ile Antalyaspor 60. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Antalyaspor, ligde 60. kez karşılaşacak. Geride kalan 59 mücadelede siyah-beyazlılar 37, kırmızı-beyazlılar ise 8 defa galip geldi. 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 124 kez fileleri havalandırırken, Antalyaspor da 57 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak. Beşiktaş, Antalyaspor'u ligde konuk ettiği son 10 maçta 4 kez galip gelebildi. 3 müsabakada gülen kırmızı-beyazlılar olurken, 3 karşılaşmada da taraflar birer puana razı oldu. Siyah-beyazlı takımın 15 golüne, Antalya ekibi 10 golle karşılık verdi.