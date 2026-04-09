Konya BŞ. kötü gidişe 'Dur' dedi

Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde (TBL) mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 3 maçlık kazanamama serisine son verdi. Sarı-siyahlılar hafta içi mesaisinde Pizzabulls Cedi Osman Basketbol’u son hücumda bulduğu sayıyla 83-81’lik skorla devirerek, 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. New Williams ve Furkan Ayça’dan yoksun oynayan Konya Büyükşehir, Alp Karahan ve Ege Havsa’nın 44 sayısıyla galibiyete ulaştı. Julien Ducree maça iyi girdi ve Pizza Bulls CO Basket 3 dakika dolmadan skoru 8-0’a getirdi. Konya BŞB, Chris Coffey’nin dış atışları ile oyunu dengeledi ve 7. dakikada fark 1 sayıya (15-14) düşürdü. Seriyi 11-0’a getiren Konya BŞB 8 sayı öne geçtikten sonra periyodu 23-17 ile tamamladı.

İkinci periyodda Pizza Bulls CO ön sahaya tempolu geçerek rakibini yakalamaya çalıştı ancak Alp Karahan yüzde 100 isabetle 18 sayı atınca devre sonunda 10 sayılık (50-40) fark oluştu. Pizzacılarda da Julien Ducree’den 18 sayılık katkı geldi. Üçüncü çeyreğin başlarında Konya BŞB, Ege Havsa ile farkı çift hanelerde tuttu. Periyodun ikinci bölümünde Pizza Bulls CO, Julien Ducree ile yaklaşmaya çalıştı, farkı 4 sayıya kadar çekti, son 10 dakikaya Konya 68-62 önde başladı. Konya Büyükşehir üst üste üç kez 24 saniye ihlali yaptı, Pizza Bulls CO 5 dakika kala takibini 75-71 ile sürdürdü. 1:18 kala Ducree basket faulle farkı tek topa çekti: 81-79.

Pizza Bulls ikincisi topu 5 saniyede oyuna sokamamak olmak üzere 2 top kaybı yaptı, Konya’da Coffey hücum faul yapınca 13 saniye kala hücum sırası Pizza Bulls CO’ya geçti. 4.4 saniye kala Mo Watson çembere gidip skoru 81-81 eşitledi. Pizza Bulls son atışı Alp Karahan veya Ege Havsa’dan beklerken, Ege’nin mükemmel asisti sonucu Enes Bayraktar son saniyede sonucu belirledi: 83-81. Konya Büyükşehir’de; Chris Coffey 16 sayı, 6 ribaund, Ege Havsa 19 sayı (6/7 üçlük), 4 ribaund, 4 asist, Alp Karahan 25 sayı (5/7 üçlük), 5 ribaund, 4 asistle oynadı. Ligdeki 22. Galibiyetini alan Konya Büyükşehir, 33. Haftayı rakibi Yalovaspor ligden çekildiği için hükmen galibiyetle geçecek.