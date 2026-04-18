Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 18 Nisan Cumartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 18 Nisan Cumartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
GÜNAYDIN ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:25E SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ESKİ ACİL - YENİ POLİKLİNİKLER KARŞISI)
352 06 53
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÜLKÜ TOY ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:7C SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ KARŞISI)
501 05 00
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
YENİ SAĞLIK ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:242B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)
323 10 60
4. BÖLGE (MERAM)
TURKUAZ MERAM ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK NO:16A MERAM
(ANKARA ASPAVA LOKANTASI YANI, FİLE MARKET KARŞI ÇAPRAZI)
324 12 59
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
AYGÜL ECZANESİ
NAKİPOĞLU MAHALLESİ HACI HASANBAŞI CADDESİ NO:19B KARATAY
(ŞEHİT DOKTOR EKREM KARAKAYA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ YANI)
503 39 04
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
KARABİLGİN ECZANESİ
SAHİPATA MAHALLESİ TAŞKAPI MEDRESE CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(KIZILAY HASTANESİ YANI, VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ ALTI)
502 52 56
7. BÖLGE (KARATAY)
BETÜL ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2E KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ CİVARI, ÇARŞAMBA PAZARI VE HALI SAHA YANI)
355 09 90
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
KULU CİHAN ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:9C SELÇUKLU
(5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, TÜYBEK ÇARŞISI)
245 62 00
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
NESRİN ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:10A SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ PETROL OFİSİ YANI, KANAL YAKINI)
251 89 90
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
NADİRE ECZANESİ
SELAHADDİNİ EYYUBİ MAH. ELYESA SOK. NO:15B SELÇUKLU
(METE KONAKLARI YANI)
302 75 25
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
KARACA ECZANESİ
SANCAK MH. GÜRKUYU SK. NO:2B SELÇUKLU
(NOVADA AVM ARKASI, ASUDE KONUTLARI ARKASI)
255 56 55
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ZÜLAL ECZANESİ
YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT GÖKSEL DOĞAN CD. NO:21C MERAM
(MERAM BELEDİYESİ ARKASI TEMAŞEHİR SİTESİ ALTI)
502 45 59