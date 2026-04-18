Konyaspor'dan taraftara teşekkür

TÜMOSAN Konyaspor'un ligin 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada takıma tribünden destek veren yeşil beyazlı taraftarlara Konyaspor'dan teşekkür geldi.

Hüseyin TurgutEditör
Yeşil Beyazlı temsilcimiz TÜMOSAN Konyaspor’un deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleye Konya’dan giden ve maç boyunca takıma tam destek veren taraftarlara Konyaspor’dan teşekkür mesajı yayınlandı. 

Yeşil beyazlı taraftarlar Antalya'da tribündeki yerlerini alarak 90 dakika boyunca takıma desteğini bırakmazken maç sonu galibiyet sevincini futbolcularla birlikte yaşadı. 

Takımı zorlu deplasmanda yalnız bırakmayan yeşil beyaz sevdalıları için Konyaspor’un sosyal medyasından yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanılarak teşekkür edildi:

‘Teşekkürler Büyük Konyaspor Taraftarı. Antalya deplasmanında takımımızı yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür eder, hayırlı yolculuklar dileriz.’

