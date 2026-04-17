Akdeniz'de Konyaspor rüzgarı!

İlk yarıda birçok pozisyondan yararlanamadık

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 30. Haftasında konuk olduğu Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların gollerini ikinci yarıda Gonçalves ve Melih İbrahimoğlu kaydetti.

İlk yarıda da birçok net pozisyondan yararlanamayan Konyaspor, ikinci devrede oyuna daha da ağırlığını koydu ve düşmeme mücadelesi veren rakibini 2-0’lık skorla devirerek puanını 37’ye çıkardı ve ligdeki yenilmezlik serisi de 6 maça yükseltti. Corendon Airlines Park’ta oynanan maça ilgi yüksek olmadı. Konyasporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan bölümlerinin önemli bir kısmını doldurdu.

İki takımın golleri ofsayta takıldı

Yeşil-beyazlı ekipte Yhoan Andzouana’nın yanı sıra Berkan Kutlu ve Tunahan Taşçı da kadroda yer almadı. Konyaspor maça; Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Arif, Bjorlo, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Gonçalves ve Kramer 11’i ile başladı. Anadolu Kartalı, henüz 2. dakikada Blaz Kramer ile yüzde yüzlük gol fırsatını değerlendiremedi.

Yeşil-beyazlı ekip, bir dakika sonra bu kez Deniz ile gole yaklaştı. İlk yarıda topa daha çok sahip olan takım Akdeniz ekibiydi. Antalyaspor ataklarında Konyaspor savunması ve uzun süre sonra forma giymeyen Deniz Ertaş hata yapmadı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İlk devrede iki takımın da birer golü ofsayt nedeniyle geçerli olmadı.

Goller ikinci yarıda geldi

Konyaspor, ikinci devrede de oldukça etkili bir futbol sergiledi ve topla daha çok oynadı. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, 57’de 1-0 öne geçti. Morten Bjorlo’nun müthiş ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diogo Gonçalves, topu filelere gönderdi. Golden sonra da Anadolu Kartalı, hızlı ataklarla net şanslar yakaladı.

Rakibine gol şansı tanımayan Tümosan Konyaspor, son anlarda Melih İbrahimoğlu ile ikinci golü buldu. Konyaspor, zorlu maçı 2-0 kazanarak müthiş çıkışını sürdürdü. Puanını 37’ye çıkaran Konyaspor, maçın ardından 3 puanı taraftarları ile birlikte kutladı. Kartal, Antalyaspor’u 10 yıl sonra deplasmanda yenerken, 24 maç aradan sonra ise dış sahada kalesini gole kapattı. Konyaspor, 21 Nisan Salı günü Türkiye Kupası’nda sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına da yüksek moralle çıkacak. Anadolu Kartalı, kupa maçının ardından 27 Nisan Pazartesi günü evinde Trabzonspor ile karşılaşacak.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Diogo Gonçalves'in sağ kanattan yerden pasına hareketlenen Blaz Kramer'in penaltı noktasına yakın noktadan yerden vuruşunda top auta gitti.

3. dakikada Samuel Ballet'in bıraktığı topla ceza sahası yayına yakın noktada buluşan Dario Saric'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada çalımlarla rakip ceza sahasına yaklaşan Veysel Sarı'nın pasında topun gelişine vuran Van de Streek'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

28. dakikada Soner Dikmen'in uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş topu iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada Safuri'nin defansın arkasına doğru pasında Doğukan Sinik'in şutunda top kaleciye çarpıp kornere gitti.

57. dakikada Morten Bjorlo’nun defansın arkasına attığı ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Diogo Gonçalves, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

65. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç’ün şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

76. dakikada Arif Boşluk’un defansın arkasına yolladığı topla kaleci Julian ile karşı karşıya kalan Muleka, topu aşırmak istedi ancak Julian izin vermedi.

90. dakikada Safuri’nin defansın arkasına attığı topta ceza sahası içinde topla buluşan Storm’un şutunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+6. dakikada orta sahadan kazandığı topla ceza sahasına kadar giren Melih İbrahimoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

STAT: Corendon Airlines Park

HAKEMLER: Abdullah Taşkınsoy, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Yohan Boli dk. 87), Veysel Sarı, Lautaro Giannetti (Bahadır Öztürk dk. 64), Kenneth Paal, Soner Dikmen (Jesper Ceesay dk. 74), Samuel Ballet, Ramzi Safuri, Dario Saric (Abdülkadir Ömür dk. 64), Doğukan Sinik (Nikola Storm dk. 64), Van

KONYASPOR: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adama Nagalo, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Morten Bjorlo (Marko Jevtovic dk. 71), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Sander Svendsen dk. 80), Diogo Gonçalves (Bazoer dk. 85), Olaigbe (Enis Bardhi dk. 71), Blaz Kramer (Jackson Muleka dk. 46)

GOLLER: Diogo Gonçalves (dk. 57), Melih İbrahimoğlu (dk. 90+5) (Konyaspor)

SARI Kartlar: Veysel Sarı, Samuel Ballet, Bahadır Öztürk (Antalyaspor), Morten Bjorlo, Deniz Türüç, Arif Boşluk, Adama Nagalo, Bazoer (Konyaspor)