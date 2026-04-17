Antalyaspor-Konyaspor maçı (0-1) |CANLI ANLATIM

CANLI ANLATIM

90'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Melih İbrahimoğlu rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

90'

Korner (Hesap.com Antalyaspor)

Ramzi Safuri ile Hesap.com Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

90'

Korner (Hesap.com Antalyaspor)

Nikola Storm ile Hesap.com Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

90'

İsabetli Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor için Nikola Storm şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

89'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Riechedly Bazoer, sarı kart görüyor.

89'

Sarı Kart (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımında Bahadır Öztürk, sarı kart görüyor.

89'

İsabetsiz Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Yohan Boli altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

89'

Korner (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımı korner kullanacak.

87'

Oyuna Girme (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Bünyamin Balcı oyundan çıkarken Yohan Boli oyuna giren isim.

85'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Diogo Goncalves oyundan çıkarken Riechedly Bazoer oyuna giren isim.

85'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Adamo Nagalo, sarı kart görüyor.

85'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Enis Bardhi ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

82'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Arif Boşluk hakem Abdullah Taşkınsoy tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

82'

Sarı Kart (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımında Samuel Ballet hakem Abdullah Taşkınsoy tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

80'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deniz Türüç çıkıyor ve yerine Sander Svendsen oyuna giriyor.

79'

Engellenen Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Nikola Storm rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

76'

İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Jackson Muleka tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

76'

İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Jackson Muleka tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

75'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Deniz Türüç, sarı kart görüyor.

74'

Oyuna Girme (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Soner Dikmen oyundan çıkarken Jesper Ceesay oyuna giren isim.

71'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Kazeem Olaigbe oyundan çıkarken Enis Bardhi oyuna giren isim.

71'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Morten Bjorlo oyundan çıkarken Marko Jevtovic oyuna giren isim.

70'

Korner (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımı korner kullanacak.

67'

Korner (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımı korner kullanacak.

65'

İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Deniz Türüç tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

64'

Oyuna Girme (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lautaro Gianetti çıkıyor ve yerine Bahadır Öztürk oyuna giriyor.

64'

Oyuna Girme (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Dario Saric çıkıyor ve yerine Abdülkadir Ömür oyuna giriyor.

64'

Oyuna Girme (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Doğukan Sinik çıkıyor ve yerine Nikola Storm oyuna giriyor.

63'

Sarı Kart (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımında Veysel Sarı hakem Abdullah Taşkınsoy tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

60'

İsabetsiz Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Veysel Sarı, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

60'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Morten Bjorlo hakem Abdullah Taşkınsoy tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

57'

Asist (Tümosan Konyaspor)

Morten Bjorlo, gol pasını veren isim.

57'

Gol [0-1] (Tümosan Konyaspor)

GOL! Diogo Goncalves takımını öne geçiren golü atıyor.

53'

Korner (Hesap.com Antalyaspor)

Ramzi Safuri ile Hesap.com Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

50'

İsabetsiz Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

50'

Korner (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor, Ramzi Safuri ile köşe vuruşu kullanıyor.

2.Yarı Başladı [0-0]

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

46'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Blaz Kramer çıkıyor ve yerine Jackson Muleka oyuna giriyor.

1. Yarı Tamamlandı [0-0]

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

45'

Ofsayt (Hesap.com Antalyaspor)

Ceza sahasında Doğukan Sinik topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

45'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Kazeem Olaigbe, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

41'

İsabetli Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Dario Saric tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

37'

Korner (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor, Ramzi Safuri ile köşe vuruşu kullanıyor.

37'

İsabetli Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Doğukan Sinik tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

29'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Blaz Kramer altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

29'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Blaz Kramer altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

28'

İsabetli Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor için Soner Dikmen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

26'

İsabetsiz Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımı Sander van de Streek ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Sander van de Streek tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

25'

Engellenen Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Soner Dikmen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

25'

Korner (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımı korner kullanacak.

24'

Engellenen Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Hesap.com Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Samuel Ballet tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

20'

Ofsayt (Tümosan Konyaspor)

Deniz Türüç rakip yarı alanın ortalarında ofsayta yakalanıyor.

14'

Ofsayt (Hesap.com Antalyaspor)

Sander van de Streek rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede ofsayta yakalanıyor.

3'

İsabetsiz Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Dario Saric, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

2'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Blaz Kramer altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

3'

İsabetsiz Şut (Hesap.com Antalyaspor)

Dario Saric, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

2'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Blaz Kramer altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

1'

Maç Başladı

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Arif, Adil, Uğurcan, Nagola, Melih, Diogo, Bjorlo, Deniz Türüç, Olaigbe, Kramer.

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Giannetti, Paal, Safuri, Saric, Ballet, Soner, Doğukan, Streek.