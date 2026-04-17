Konya'da kahvaltı sofralarında skandal!

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine Konya'da üretimini gerçekleştiren o firmalar da girdi.

Şerife Kaya
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, temel özelliği etkileyen içerik eksikliği ve aynı değeri taşımayan madde eklenmesine yönelik taklit ve tağşiş gıda listesinde yer alan Konyalı firmaları ifşa etti.

Kahvaltı Sofralarınız Bu Markalarla Zehir Olmasın

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri: sucuk, bal, tereyağında usulsüzlük tespit edildi. Bakanlığın yayınladığı uygunsuz içerikli ürünler listesinde Konyalı markalar göze çarptı.

Bu Habere de Bak
Süt ve süt ürünleri grubundan AKDAĞ İNOVASYON GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adlı firmaya ait UŞAĞUM VAKFIKEBİR markalı tuzlu tereyağı ürününde Yağ Oranının Düşük Olması uygunsuzluğu tespit edildi.

Akdağ İnovasyon Gıda firmasına ait Uşağum Vakfıkebir tereyağında yapılan denetimler sonucunda, ürünün süt yağı oranının düşük olması nedeniyle hileli ürünler listesine alındığı bildirildi.

Listeye et ve et ürünleri gurubundan sucuk da girdi. KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ-BEYTULLAH YEŞİLÇAYIR adlı firmaya ait LEZZETİ KEYİF markalı ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda kanatlı etine rastlandı.

Bu Habere de Bak
ÇATLILAR GIDA-VEHBİ YEŞİL adlı firmaya ait ÇATLILAR markalı süzme çiçek balında ise Taklit veya Tağşiş tespit edildi. 

Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

