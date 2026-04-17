Konya'da Divizyon Global Game Jam 2026 tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin girişimci gençlik yapılarından Divizyon, Ocak ayından Nisan ayına kadar geçen sürede dolu dolu etkinliklere imza attı.

Divizyon Global Game Jam 2026 Konya'da Gerçekleştirildi Konya Büyükşehir Belediye Divizyon projemiz kapsamında düzenlenen Divizyon Global Game Jam (GGJ) 2026, dünyanın dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan ve aynı anda sona eren Global Game Jam maratonu ile birlikte Konya'da gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında 29 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen Tecrübe Paylaşım Programı ile katılımcılar Global Game Jam sürecine hazırlanırken; 30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen 48 saatlik Global Game Jam maratonunda, toplam 132 katılımcı bu yılın Global Game Jam teması olan “Maske” çerçevesinde sınırlı sürede oynanabilir dijital oyun prototipleri geliştirdi.

Divizyon’un ev sahipliğinde açık inovasyon alanı, ortak çalışma alanları, stüdyolar ve atölye alanlarında gerçekleştirilen etkinlikte; oyun geliştiricileri, oyun tasarımcıları, testerlar, ses ve müzik tasarımcıları, içerik–senaryo editörleri ile proje yöneticilerinden oluşan disiplinler arası ekipler birlikte üretim yaptı. Jam süreci boyunca katılımcılar mentorluk oturumları, teknik atölyeler, deneyim paylaşımları ve sektörel panellerle desteklendi.

Uygulamalı çalışmalar sayesinde katılımcılar; oyun motorları, mekanik kurgular, kullanıcı deneyimi, ses tasarımı, hikâye anlatımı ve ekip yönetimi gibi alanlarda küresel standartlarda üretim kültürünü bire bir deneyimleme imkânı buldu.

Etkinliğin final gününde gerçekleştirilen Showcase (Demo Gösterimi) programında, ekipler 48 saatlik üretim sürecinin sonunda ortaya koydukları projeleri sahnede sergiledi. Geliştirilen oyunlar, Global Game Jam’in uluslararası sistemine yüklenerek küresel ölçekte görünürlük kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyemiz Divizyon projesi, açık inovasyon yaklaşımıyla genç yetenekleri, üretim odaklı toplulukları ve sektör profesyonellerini aynı çatı altında buluşturmayı; fikirlerin hızlı prototiplere, prototiplerin ise ölçeklenebilir dijital ürünlere dönüşmesini hedeflemektedir.

Divizyon Global Game Jam 2026, bu vizyon doğrultusunda Konya’nın yerel potansiyelini küresel üretim ağıyla buluşturan önemli bir adım oldu.