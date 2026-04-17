Konya'da su kaynağı kıtlığı üretimi etkileyecek

Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin ev sahipliğinde, TÜSEDAD iş birliğiyle “Su Kısıtında Sürdürülebilir Hayvancılık” konulu önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmaları; Konya DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Edip Yıldız, TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Doğru ve TÜSEDAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali İmamoğlu tarafından yapıldı.

Ardından, Nihat Öztürk moderatörlüğünde düzenlenen panelde; Prof. Dr. Armağan Hayırlı, Prof. Dr. Süleyman Soylu ve Konya Önder Çiftçi Derneği Başkanı Hüseyin Doğançukuru değerli görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Geniş katılımla gerçekleşen programa; Ziraat Bankası Bölge Başkanı Engin Kızılok, Konya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk, Konya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Zafer Altınsoy, TKDK İl Koordinatörü Yavuz Uysal, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Dursun Ali Dinç ve Ziraat Bankası Larende Şube Müdürü Samet Uğur Uluyurt da katılım sağladı.

Toplantı hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Su kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde, hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması adına gerçekleştirilen bu tür buluşmaların sektöre önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Katkı sağlayan, görüşlerini paylaşan ve katılım gösteren herkese teşekkür ederiz.”

