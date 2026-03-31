Konya'da artan meyve-sebze fiyatlarına açıklama geldi!

Ortakarpuz, yaşanan zorlukları dile getirerek, sebze ve meyve arzındaki kesintilerin sebeplerini açıkladı.

Ortakarpuz, “2025’in son iki ayında aşırı yağmurlar ve soğuklar, özellikle seralarda üretimi olumsuz etkiledi. Aksu ve çevresinde sel felaketleri yaşandı; fideler sular altında kaldı ve üretim azaldı. Bu durum, biber ve domates gibi ürünlerin fiyatlarının yükselmesine neden oldu ”ifadelerini kullandı.

Başkan Ortakarpuz, fiyatların artışında ihracat taleplerinin de etkili olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de biber üretimi Antalya, Mersin ve Tarsus bölgesiyle sınırlı. Tüketim ise üretimi aşıyor. Ramazan ayı boyunca üretim bölgelerinde tarlalara girilemedi, işçi eksikliği nedeniyle ürün toplama süreci uzadı. Bu da fiyatları yükseltti ”dedi.

Başkan Ortakarpuz, tüketicilere de seslenerek, depolama ve tüketim konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Konya Meyve-Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği (KONMESKOM) Başkanı, Ortakarpu, “Patates, soğan gibi ürünleri serin ortamda saklamak ve kontrollü tüketmek gerekiyor. Böylece hem ürünler bozulmadan tüketiciye ulaşıyor, hem de fiyat istikrarı sağlanıyor.” şeklinde konuştu.

Son olarak Başkan Ortakarpuz, “Bizler, Konya halkına ekonomik fiyatlarla ürün ulaştırmayı, üreticiyi desteklemeyi ve arz-talep dengesini korumayı amaçlıyoruz. Yaşanan fiyat dalgalanmaları tamamen üretim ve iklim koşullarından kaynaklanıyor, hiçbir şekilde esnafın art niyetinden kaynaklanmıyor. Amacımız, Konyalılara ucuz sebze meyve yedirmek.” şeklinde konuştu.