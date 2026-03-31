Konya'da izdiham yaşandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir marketin şube açılışında, ucuz televizyon satışı nedeniyle izdiham yaşandı.

Konya'da izdiham yaşandı
Konya'da izdiham yaşandı

Konya il merkezinde faaliyet gösteren bir zincir marketin Beyşehir Müftü Mahallesi’nde hizmete giren şubesinin açılışına özel olarak piyasa değeri yaklaşık 6 bin lira olan televizyonların 1750 liradan satışa sunulması, vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren market önünde topladı.

 Açılış öncesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, televizyonların market önüne getirilmesiyle birlikte adeta birbirleriyle yarıştı. Koliler içerisindeki ürünleri alabilmek için yoğun çaba sarf eden kalabalık arasında zaman zaman arbede yaşandı. İzdiham sırasında bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, bayılanların olduğu yönünde uyarılar yapıldı. 

Konya'da izdiham yaşandı

Zor anlar yaşayan market görevlileri kalabalığı kontrol etmekte zorlandı. Televizyonlardan satın alabilmek için vatandaşların kolileri bırakmamak adına birbirleriyle mücadele ettiği anlar ucuzluk izdihamını gözler önüne serdi. Satışa sunulan 45 televizyon kısa sürede tükenirken, ürünü almayı başaran vatandaşlar bu kez kasa önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

