Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Kutlama etkinlikleri, Anıt Alanında Atatürk anıtına çelenklerin koyulması ile başladı. Selçuklu Kongre Merkezinde devam eden kutlamalarda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu, öğrenciler şiirler okudu.

Törende konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, şu ifadeler eyr verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yılını ve dünyanın ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramını büyük bir gururla idrak ediyoruz. Hepimizi derinden etkileyen Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarımızda yaşanan elim olaylardan dolayı bu yıl 23 Nisan'ı gönlümüz buruk bir şekilde karşıladık. Bu vesileyle Ayla öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Ancak bilinmelidir ki, yaşadığımız bu derin hüzün kadar geleceğe dair beslediğimiz umudumuz da diri ve yücedir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yükselen okullarımız iyilik ve güzelliklerin yeşereceği sevgi bahçeleri olmaya devam edecektir. Başta çocuklarımız olmak üzere aziz milletimizin her bir ferdinin bayramını tebrik ediyorum"