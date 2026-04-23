Hemşirelik öğrencileri Konya’da geleceği konuştu

Çalıştay, güncel gelişmelerin ele alındığı, bilgi paylaşımını güçlendiren ve öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayan önemli bir etkinlik oldu.

Çalıştaya Dekan Prof. Dr. Emel Ege ve Gençlik Meclisi Başkanı Salim Can Kilci katılırken, iklim değişikliği ve yapay zeka konuları ele alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Hemşirelik Fakültesi tarafından “Hemşirelik Öğrencileri Çalıştayı” düzenlendi.

Hemşirelik Fakültesi’nde yapılan çalıştaya; NEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kamile Altuğ ve Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Salim Can Kilci’nin yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştay kapsamında düzenlenen konferanslarda, Doç. Dr. Hamide Aygör, “İklim Değişikliği ve Hemşirelik Eğitimi”, Dr. Öğretim Üyesi Aliye Çayır ise “Hemşirelik Eğitimi ve Yapay Zeka” başlıklı sunumlarıyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Sunumlarda sağlık alanında değişen dinamikler ve bu değişimlerin hemşirelik eğitimine etkileri ele alındı.

Etkinlikte ayrıca 60 öğrenci ve 6 akademisyenin katılımıyla 6 ayrı akademik çalışma grubu oluşturuldu. Gruplar; teorik açıdan hemşirelik eğitimi, laboratuvar ve klinik uygulama açısından hemşirelik eğitimi, hemşirelik eğitiminde danışmanlık süreçleri, akademik gelişim ve kariyer danışmanlığı, iklim değişikliği ve hemşirelik eğitimi ile toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik hemşirelik eğitimi başlıklarında çalışmalar gerçekleştirdi.

Düzenleme Kurulunda ise Doç. Dr. Vesile Koçak, Doç. Dr. Raheleh Sabetsarvestani, Doç. Dr. Hamide Aygör, Dr. Öğretim Üyesi Ayyüce Tuba Koçak, Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Özkal, Öğretim Görevlisi Dr. Elanur Kaleci, Araştırma Görevlisi Asude Güney, Gençlik Meclisi NEÜ Temsilcisi Emine Yılmaz, Gençlik Meclisi NEÜ Hemşirelik Fakültesi Temsilcisi Betül Berre Eroğlu ve öğrenci Cahide Karayakar yer aldı.

Hemşirelik alanında güncel gelişmelerin ele alındığı çalıştay, katılımcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirirken, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sunan önemli bir organizasyon olarak öne çıktı.

