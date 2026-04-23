Konya'nın gurur merkezi

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve beraberindeki heyet Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nı (SOBE) ziyaret etti.

Müdür Yavuz, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak’dan kurum hakkında bilgiler aldı. Ziyaret hakkında yapılan açıklamada, “İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanımız Dr. Ahmet Ergin, Şehir Hastanesi Başhekimimiz Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimimiz Prof. Dr. Halil Ekrem Akkurt ve merkez hastanelerimizde görev yapan çocuk psikiyatrisi uzmanlarımız, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nı (SOBE) ziyaret etti.”denildi.

Gerçekleştirilen ziyarette, otizmli bireylere yönelik sunulan eğitim ve sağlık hizmetleri yerinde incelendi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Ak’dan, sunulan hizmetler hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Yavuz, sürdürülen eğitim faaliyetleri ile planlanan projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’nin Konya ve Türkiye açısından gurur verici bir merkez olduğunu ifade eden Müdür Yavuz, merkezin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.