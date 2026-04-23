Ekici: Yeni nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için gayret ediyoruz

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milletvekili Ekici, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının, millet iradesinin hâkimiyetini ilan ettiği en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, 23 Nisan’ın tarihî ve milli açıdan taşıdığı öneme dikkat çekti.

Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan 1920, aziz milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gündür. Bu anlamlı günün çocuklarımıza armağan edilmesi ise, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza duyulan güvenin en güçlü ifadesidir. Bizler de çocuklarımızın daha güçlü, daha donanımlı ve daha huzurlu bir Türkiye’de yetişmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” Çocukların milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemine değinen Ekici, Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek olan nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için her alanda gayret gösterdiklerini ifade etti.

Milletvekili Ekici, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal mücadelesi kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik etti.