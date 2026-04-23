CHP Konya'dan, sessiz yürüyüş

CHP Konya İl Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtında çelenk sunumu yaparak, anıt alanından Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar sessiz bir yürüyüş yaptı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, “Çocukları korumak bir tercih değil, devletin asli görevidir. Güvenli, nitelikli, bilimsel, laik, kamusal, parasız, eşit, kapsayıcı ve özgür bir eğitim sistemi bir vaat değil, bir haktır” diye konuştu.

Anıt alanındaki çelenk sunumu ve Sessiz Yürüyüşe CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, İl yönetim kurulu üyeleri, CHP Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarıyla partililer ve STK temsilcileri katıldı. Basın açıklamasında konuşan CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş okullarda yaşanan üzücü olaylar dikkat çekerek, “23 Nisan 1920, egemenliğimizin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği gündür! Milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yılındayız.

Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık savaşını yönettiği Gazi Meclisimiz, Cumhuriyetimiz gibi sonsuza kadar yaşayacaktır. Ancak ne yazık ki, 23 Nisan 2026 Türkiye’sinde "Milli Egemenlik" kavramı, iktidarın eliyle ağır bir vesayet altına alınmış durumdadır. Seçilmiş İradeye Yapılan Müdahale, Halkın Kararına Saldırıdır.

Cumhurbaşkanı Adayımızın, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın siyasi yargı operasyonlarıyla gözaltına alınmaları, hapsedilmeleri ve görevden uzaklaştırılmaları, seçmen iradesini ve Cumhuriyetimizin temel taşı olan "ulusal egemenlik" ilkesini hedef alan bir darbedir. Demokrasi, sadece sandık konulması değil; aynı zamanda sandıktan çıkan iradenin korunması ve bu iradeye saygı duyulması anlamına gelir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkın tercihine saygı duyulmayan bu düzeni mutlaka değiştireceğiz.” dedi.

Okullarımız Maalesef Güvenli Değil

Okulların güvenli olmadığını da dile getiren Nejat Türktaş, “Okullarımızda çocuklar maalesef güvende değil. Tüm uyarılarımıza, yasa, araştırma ve bütçe tekliflerimize, basın açıklamaları ve politika önerilerimize kulaklarını tıkayan, Meclis’te düzenli olarak reddeden iktidar yaşanan bu acı kayıpların temel sorumlusudur.

Bu yaşananlar münferit olaylar değil. Bu yaşananlar, yıllardır süren ihmalin ve yanlış politikaların sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güvende yaşayacağı bir ülke hayaliyle karşılıyoruz. Çocukları korumak bir tercih değil, devletin asli görevidir.

” diye konuştu.

Nejat Türktaş CHP iktidarında uygulayacakları “Çocuklar İçin Sağlıklı, Mutlu, Güvenli ve Özgür Gelecek için” 23 maddeden oluşan Manifestoyu açıkladı.