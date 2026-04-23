Konya’da akıllı ulaşımda büyük sıçrama

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teknolojiyi belediyecilik hizmetlerine entegre ederek vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda “Yapay Zekâ Destekli Yol Bozuklukları İzleme Sistemi”ni (YOLBİ) devreye alacaklarını söyledi.

Konya Yol Bakımında Dijital Dönüşüm

Akıllı şehircilik hizmetlerinde çığır açacak sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Başkan Altay, “Gelişen şehir dinamikleri ve artan ulaşım yoğunluğu ile birlikte yol bakım süreçlerinin daha hızlı ve etkin yönetilmesi ihtiyacına cevap veren bu sistem, insan gücüyle uzun sürede gerçekleştirilebilecek denetim süreçlerini tamamen dijital ve otomatik hale getirmiş olacak. Belediye araçlarına entegre edilen yüksek çözünürlüklü kameralar, GPS altyapısı ve gelişmiş yapay zekâ algoritmaları sayesinde şehir genelindeki yol bozuklukları anlık olarak tespit edilerek kayıt altına alınacak. Elde ettiğimiz verileri anlık olarak merkezi yazılım platformuna aktararak ilgili ekiplerimizin bozuk yollara hızlı şekilde yönlendirilmesini sağlayacağız. Bu sayede yoldaki çukur ve deformasyonlara büyümeden müdahale ederek, sürücülerimizin güvenliğini ve konforu en üst seviyeye çıkarmış olacağız” diye konuştu.

Konya, Akıllı Şehircilikte Dünya Ligine Yükseliyor

Konya’nın akıllı şehircilikte Türkiye’de ve uluslararası platformlarda ses getiren önemli çalışmalarla adını duyurduğunu kaydeden Başkan Altay, “Veri odaklı yönetim anlayışımızla şehir hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri birer birer hayata geçiriyoruz. YOLBİ de bunlardan birisi olacak. Konya’nın akıllı şehircilikte dünyanın önde gelen şehirleri arasına girmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Devreye alacağımız yeni sistemin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet Standartları Yükselecek

YOLBİ’de geliştirilen merkezi yönetim yazılımı, sahadan gelen tüm verileri tek bir platformda toplayarak kapsamlı bir izleme ve analiz imkânı sunacak. Tespit edilen her bir bozukluk; konumu, zamanı, görüntüsü ve müdahale durumu ile birlikte kayıt altına alınıyor. Bu sayede geçmişe dönük raporlama yapılabilecek, bakım süreçleri ölçülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşarak hizmet standartları yükselecek.

Saha operasyonlarının dijitalleşmesini sağlayan mobil uygulama ile ekipler kendilerine atanan görevleri anlık olarak görüntüleyerek, konum bazlı yönlendirme ile en hızlı şekilde müdahale noktasına ulaşabilecek. Yapılan işlemler fotoğraf ve video ile kayıt altına alınarak sisteme entegre edilecek ve süreç uçtan uca şeffaf bir şekilde yönetilecek ve takip edilecek.

Kamu Kaynaklarında Verimlilik Artıyor, Maliyetler Düşüyor

Yapay zekâ destekli bu sistem, yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmayacak; aynı zamanda kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri düşürecek. Anlık veri analizi ve otomatik bildirim mekanizmaları sayesinde karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve bakım planlamalarının daha isabetli hale getirilmesi hedefleniyor.

Konya, bu yenilikçi adımıyla yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmekle kalmıyor; aynı zamanda geleceğin şehir yönetim modellerine de yön veriyor. Teknolojiyi, altyapı yönetimiyle entegre eden bu yaklaşım, Konya'nın akıllı şehircilik alanındaki örnek projelerine bir yenisini daha ekleyerek bu alandaki öncü pozisyonunu güçlendiriyor.