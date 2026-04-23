Sarayönü MYO'da fidan yetiştiriciliği programı öğrenci alımına açılsın çağrısı

Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. S. Ahmet Bağcı, Fidan Yetiştiriciliği Programının tüm altyapı ve akademik hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, 2026 yılı itibarıyla öğrenci kabulüne başlanması gerektiğini ifade etti.

GÜÇLÜ AKADEMİK KADRO VE ALTYAPIYA SAHİBİZ

Program bünyesinde üç öğretim elemanının görev yaptığını kaydeden Prof. Dr. Bağcı, ders planı ve içeriklerinin hazır olduğunu söyledi. Uygulamalı eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Bağcı, “Yüksekokulumuzda bir bitki laboratuvarı, 500 metrekarelik polikarbon sera, fidan ve anaç yetiştirme parseli, iki meyve bahçesi ve organik tarım alanı bulunuyor. Öğrencilerimiz teorik bilgilerini doğrudan sahada uygulama imkânı bulacak” dedi.

DİĞER ÜNİVERSİTELERDE KONTENJANLAR TAMAMEN DOLDU

Türkiye genelinde fidan yetiştiriciliği programının sınırlı sayıda üniversitede bulunduğunu hatırlatan Bağcı, “Program hâlihazırda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu ve Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu olmak üzere üç üniversitede yürütülüyor. Toplam 106 kontenjanın tamamı 2025 yılı yerleştirmelerinde doldu, hatta bazı programlarda kontenjanın üzerinde yerleşme gerçekleşti. Ancak bu düşük kontenjan rakamına karşılık kamuda sadece orman muhafaza memuru olarak 2019 yılında 2 bin 700 kişiye istihdam sağlandı. 2020 yılı atamalarında ise farklı branşlarla birlikte 124 kişi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuya atandı” diye konuştu. Orta Anadolu Bölgesi’nde bu alanda öğrenci kabul eden herhangi bir programın bulunmadığına dikkat çeken Bağcı, bunun bölge açısından önemli bir eksiklik olduğunu vurguladı.

SEKTÖRDE NİTELİKLİ ELEMAN AÇIĞI ARTIYOR

Sektörde nitelikli ara eleman ihtiyacının giderek arttığını belirten Bağcı, hem kamu hem de özel sektörde önemli istihdam olanakları bulunduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde geçmiş yıllarda yapılan alımlara işaret eden Bağcı, bölgede faaliyet gösteren fidan ve meyvecilik işletmelerinin özellikle budama ve aşılama konularında yetişmiş eleman bulmakta zorlandığını ifade etti. Prof. Dr. Bağcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İlimizde; mikro ölçekte 50, küçük ölçekte 30, orta büyüklükte 6 ve büyük ölçekli 3 olmak üzere toplamda yaklaşık 89 adet fidan ve meyvecilik işletmesi mevcuttur. Bu işletmelerin yanı sıra Konya ve çevre illerde amatör meyvecilikle uğraşan aile işletmeleri de dikkate alındığında, budama ve aşılama konularında ciddi bir iş gücü açığı yaşanmaktadır. Budama ustalarının günlük ücretlerinin ortalama 4 bin liraya kadar çıkması, bu açığı açıkça ortaya koymaktadır.”

Fidan Yetiştiriciliği Programının açılmasının bölge tarımı açısından önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Bağcı, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek hem de gençlerimize yüksek istihdam imkânı sunmak amacıyla programımızın 2026 YKS tercih kılavuzunda yer almasını hedefliyoruz.”