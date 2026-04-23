Konya Şehir Hastanesinde çocuklara sürpriz

Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için hastane yetkilileri tarafından 23 Nisan sürprizi yapıldı. Başhekim Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek ve hastane yönetimi çocuk hastaları ziyaret edip onlara çeşitli hediyeler verdi.

Şerife Kaya
Konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 “Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören minik kahramanlarımızın yüzlerindeki tebessüm olmak, onların bayram sevincine ortak olmak bizim için en büyük mutluluk. Başhekimimiz Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek ve Hastane Yönetimimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle servislerimizde tedavi gören yavrularımızı ziyaret etti. Minik hastalarımıza moral vermek amacıyla hediyelerini takdim eden yönetimimiz, onlarla oyunlar oynayıp bayram coşkularını paylaştı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyor, her birine acil şifalar diliyoruz. Sevgiyle, umutla ve en kısa zamanda sağlıkla kalın!” 

