Arın: Çocuklarımızın Bayramı Kutlu Olsun

İlçe Başkanı Ramazan Arın, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ulusal egemenliğimizin en önemli sembollerinden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, milli tarihimiz açısından son derece önemli bir dönüm noktasıdır.

Aziz Türk milleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etmiş; geleceğini belirleme iradesinin yalnızca kendisine ait olduğunu göstermiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan etmesi, milletimizin yarınlara verdiği değerin en güçlü ifadesidir.

Bu büyük mirası 106 yıldır aynı heyecan ve coşkuyla kutluyor, ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde; çocuklarımıza ve gençlerimize, vatandaşı olmaktan gurur duyacakları güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor; geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”