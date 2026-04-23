Kocabaş: Çocuklarımız en büyük mirasımız

23 Nisan’ın yalnızca bir bayram olmadığını belirten Kocabaş, bu tarihin Türk milletinin iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiğini vurgulayan Kocabaş, bu günün bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin büyük bir anlam taşıdığını dile getiren Kocabaş, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, milli ve manevi değerlerle yetiştiği sürece ülkemizin yarınları daha güçlü olacaktır. Onlara bırakacağımız en büyük miras, güçlü bir Türkiye ve sağlam bir milli şuura sahip olmalarıdır” dedi.

Çocukların daha iyi şartlarda yetişmesi için toplumun her kesimine sorumluluk düştüğünü belirten Kocabaş, eğitimden sosyal hayata kadar her alanda çocukların desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Sağlıklı, mutlu ve bilinçli nesiller yetiştirmenin ortak bir görev olduğunu vurguladı.

Kocabaş, mesajının sonunda başta Seydişehirli çocuklar olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, bu özel günün milletimize birlik, beraberlik ve aydınlık yarınlar getirmesini temenni etti.