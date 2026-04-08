Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulundan anlamlı etkinlik

Kısa adı AHU olan Hazım Uluşahin İmam Ortaokulu manevi değeri yüksek bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte Ramazan boyunca gönüllü öğrencilerin katılımı ile mukabeleler okundu, hatimler indirildi. Selçuklu ilçesinde bulunan Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu’nda Ramazan ayı boyunca uygulanan etkinliğe öğrencilerin yoğun katılım sağlandığı bildirildi. Manevi atmosferin en güzel şekilde yaşandığı program kapsamında Kur’an-ı Kerim okuyan öğrenciler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Etkinlik çerçevesinde öğrencilere verilen hediyeler arasında Konyaspor forması da yer aldı. Bu anlamlı hediye ile öğrencilerin hem dini değerlerle bağlarının güçlendirilmesi hem de yaşadıkları şehre ve şehrin değerlerine aidiyet duygusu kazanmaları hedeflendi.

Okul tarafından yapılan açıklamada; öğrencilerin sadece akademik başarılarının değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmelerinin önemine vurgu yapıldı. Bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetlerin, öğrencilerin hem kişisel gelişimlerine hem de toplumsal değerlerle bütünleşmelerine katkı sunduğu ifade edildi.

Ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu yansıtan bu tür etkinliklerin, okulda geleneksel hale getirilmesinin amaçlandığı belirtilirken, programa destek veren hayırseverlere de teşekkür edildi.

