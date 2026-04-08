Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 NisanÇarşamba
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 8 Nisan Çarşamba günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
DOĞUMEVİ ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ BEREKETOĞLU SOKAK İNAN İŞHANI NO:5E SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ MERKEZ POLİKLİNİĞİ, 237 09 99)
235 43 03
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
DUYGU ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK YAVUZ APARTMANI NO:12A SELÇUKLU
(ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE KAPISI KARŞISI)
323 06 05
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
KIYMET ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:242A MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
324 72 72
4. BÖLGE (MERAM)
HÜLYA EKMEKÇİ ECZANESİ
HAVZAN MH. ESKİ MERAM CD. NO:26D MERAM
(HAVZAN MİGROS YANI)
0507 629 21 78
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
YAĞMUR ECZANESİ
HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6A-6B KARATAY
(FETİH CADDESİ SONU, TOTAL PETROL ARKASI)
355 56 32
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
HAKİMİYET ECZANESİ
ÇAYBAŞI MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:48B MERAM
(ESKİ GARAJ CİVARI, YENİ KARATAY BELEDİYESİ CİVARI)
351 05 10
7. BÖLGE (KARATAY)
GÜZELŞEHİR ECZANESİ
AKABE MAHALLESİ ADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ NO:120A KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)
410 05 45
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ALİ KEREM ECZANESİ
BEDİR MAHALLESİ ADAKLI SOKAK NO:15B SELÇUKLU
(KOYUNCU PETROL ARKASI, 71 NOLU ASM YANI)
245 41 41
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
MALAZGİRT ECZANESİ
MALAZGİRT MH. DEREBAŞI SK. NO:5B SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ HÜDA EKMEK FIRINI 200 MT AŞAĞISI MALAZGİRT CAMİİ KARŞISI)
0507 271 34 90
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
BAHÇEŞEHİR ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR CADDESİ NO: 16E SELÇUKLU
(BAHÇEŞEHİR KONUTLARI KARŞISI, SELÇUKLU MEPAŞ YANI)
362 22 20
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
TEVFİK YEKŞUN ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK NO:17B SELÇUKLU
(23 NOLU ASM KARŞISI- MTA ARKASI)
255 20 25
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ELİF ECZANESİ
KARAASLAN DEDE MAHALLESİ TAŞRAKARAASLAN CAD. NO:26/1A KARATAY
(9 NOLU ASM KARŞISI)
351 51 85