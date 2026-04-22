  • Güreş'te tarihi başarı, Rıza Kayaalp rekorla tarihe geçti

610 gün sonra yeniden mindere dönen ve 15. kez Avrupa Şampiyonası finaline yükselen milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kg'da altın madalyanın sahibi olarak 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

İHA
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda adını yeniden zirveye yazdırdı ve tarihe geçti. 

Turnuvaya etkili bir başlangıç yapan Rıza Kayaalp, ilk turda Ermeni rakibi Albert Vardanyan’ı 4-0 öndeyken 78. saniyede tuşla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise son Ranking Serisi şampiyonu Rus Marat Kamparov ile karşılaşan Kayaalp, zorlu geçen mücadelede kaşının açılmasına rağmen mindere dönerek büyük bir direnç ortaya koydu. Karşılaşmayı 1-1’lik skorla ve ilk puan avantajıyla kazanan milli sporcu, yarı finale adını yazdırdı. 

Konya Büyükşehirli güreşçilerden madalya yağmuru
Bu Habere de Bak
Konya Büyükşehirli güreşçilerden madalya yağmuru

Yarı finalde Bağımsız Sporcu U23 Dünya Şampiyonu Pavel Hlinchuk ile karşı karşıya gelen Rıza Kayaalp, rakibini 4-0 skorla mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise Macar rakibi Darius Attila Vitek’i 7-1 mağlup ederek tarihe adını yazdırdı. 

13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, efsane isim Aleksandr Karelin’e ait rekoru geride bırakarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Kayaalp, yeniden elde ettiği şampiyonlukla Ay-yıldızlı bayrağı zirvede dalgalandırdı.

Konyaspor ligde kalmayı garantiledi!
Konyaspor ligde kalmayı garantiledi!
Kayıp olan vatandaş Konya'da bulundu
Kayıp olan vatandaş Konya'da bulundu
Konya'da feci kaza: Sürücü helikopterle sevk edildi
Konya'da feci kaza: Sürücü helikopterle sevk edildi
Konya, A grubunda birinci, coğrafi işaretlerde ikinci
Konya, A grubunda birinci, coğrafi işaretlerde ikinci
Konya'da ekipler okul çevresinde kuş uçurtmuyor
Konya’da ekipler okul çevresinde kuş uçurtmuyor
Konya'dan yola çıkan tır sürücüsü ölü bulundu
Konya’dan yola çıkan tır sürücüsü ölü bulundu