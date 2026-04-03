Konya Büyükşehirli güreşçilerden madalya yağmuru

Konya Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı, üç farklı şehirde düzenlenen şampiyonalarda elde ettiği başarılarla Konya’yı bir kez daha gururlandırdı. Sarı-siyahlı sporcular, 5 günlük yoğun programda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı, farklı şehirlerde elde ettiği başarılı sonuçlarla hem kulübünü hem de Konya’yı gururlandırmaya devam ediyor. 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında üç farklı şehirde düzenlenen şampiyonalarda mücadele eden Büyükşehir Belediyespor güreş takımı, 5 günlük yoğun programda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Burdur’dan 4 madalya

Burdur’da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Grekoromen Şampiyonası’nda mindere çıkan Büyükşehirli güreşçiler, üstün performanslarıyla dikkat çekti. A klasmanında 77 kiloda Abdurrahman Kalkan şampiyon olurken, 67 kiloda Fatih Sarıkaya ve 97 kiloda Ömer Faruk İldeş üçüncülük elde etti. B klasmanında ise 55 kiloda Enes Sarıbacak altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı. Bu sonuçlarla takım, organizasyonu 2 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Kayseri’de kritik başarılar

Kayseri’de gerçekleştirilen U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında sporcularımız önemli dereceler elde ederek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. 44 kiloda Muhammed Elbeyli birinci olurken, 62 kiloda Mustafa Ataol Özer beşinci sırada yer aldı. 75 kiloda mücadele eden Mustafa Berat Sandıklı ise klasmana girerek finallere katılma başarısı gösterdi.

Zonguldak’ta Türkiye Şampiyonası bileti

Zonguldak’ta düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları’nda da sporcularımız başarılı performanslarıyla göz doldurdu. 75 kiloda yarışan Mehmet Hasan Ay ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 30 kiloda Nurullah Elid ve Nurettin Balcı ile 90 kiloda Ali Yılmaz bronz madalya elde etti. Büyükşehirli sporcular bu derecelerle Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.