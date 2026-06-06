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Düğün konvoyundan açılan ateş dehşet saçtı! 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düğün konvoyu sırasında havaya açılan ateş sonucu 4 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düğün konvoyundan açılan ateş dehşet saçtı! 4 yaşındaki çocuk yaralandı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Olay, dün öğle saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunun düğün evinin önüne gelmesinin ardından kutlama amacıyla silahla havaya ateş açıldı. Bu sırada sıkılan mermilerden biri, bölgede bulunan 4 yaşındaki Ö.K.'ye isabet etti. 

Düğün konvoyundan açılan ateş dehşet saçtı! 4 yaşındaki çocuk yaralandı

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Karnından yaralanan çocuk için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında olay yerinde 8 boş kovan bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirilirken, M.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Silaha el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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