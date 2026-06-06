Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı

Olay ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde 2 Haziran günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle 6 aylık oğlunun annesi eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı. Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için yürütülen çalışmalar 4 günün sonunda sonuç verdi. Şahıs bugün Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda kısvırak yakalandı.