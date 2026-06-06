Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran günü eşini odunla döverek öldürdükten sonra kaçan şahıs Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda yakalandı.

Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Olay ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde 2 Haziran günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle 6 aylık oğlunun annesi eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı. 

Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı. Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için yürütülen çalışmalar 4 günün sonunda sonuç verdi. Şahıs bugün Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda kısvırak yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı
Bu Habere de Bak
Kırmızı bültenle aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı
İHA

Bakmadan Geçme

Konya'da bulutlara uzanan yolculuk: Gökyüzünde 112 kilometre
Konya'da bulutlara uzanan yolculuk: Gökyüzünde 112 kilometre
Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu
Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu
Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı
Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı
Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu
Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu
Konya'da binlerce mum ışığı geceyi büyüledi!
Konya'da binlerce mum ışığı geceyi büyüledi!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Haziran Cumartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Haziran Cumartesi günü