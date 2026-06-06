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Kırmızı bültenle aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı

Mersin polisi, yurt dışından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular arasında bulunan ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan hükümlüyü yakaladı.

Kırmızı bültenle aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve istihbari çalışmalar kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen E.B.G., hedef odaklı pasaport kontrolü ve detaylı incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada şahsın, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Şahsın ayrıca, Antalya Ağır Ceza İlamat Masasının iki ayrı dosyasından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile Adana Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından arandığı da tespit edildi.
Hakkında kesinleşmiş toplam 14 yıl 8 ay 13 gün hapis cezası ile 16 bin 660 lira adli para cezası da bulunan E.B.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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