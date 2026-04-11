Daltonların saldırı planı deşifre oldu: El bombası ele geçirildi
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis uygulama noktasında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olası bir saldırıyı önledi.
Kütahya'da polis ekipleri iki şüphelinin aracında el bombası ele geçirdi. Bombalar kapı döşemesinin altında gizlenmiş halde bulundu. Şüphelilerden İ.E. ve A.Y. gözaltına alındı.
Saldırı Planları Deşifre Oldu
Dalton suç örgütü ile bağlantılı olan şüphelilerin, İstanbul'dan Antalya'ya giderek bir saldırı planladıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E. ve A.Y. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Soruşturma devam ediyor.