  • Anlaş: 23 Nisan, milletimizin egemenliğini eline aldığı anlamlı bir gündür

İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutladı

İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş bu yıl 106. Yıldönümünü kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramıyla ilgili yayımladığı kutlama mesajında,23 Nisan 1920 Milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı anlamlı bir gün olduğunu belirtti. 

Ali Anlaş kutlama mesajında 23 Nisan 1920’de TBMM’sinin kurulduğunu belirterek, “Türk Milletinin temsilcisi, bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuş olup, bu topraklarda esareti asla kabul etmeyeceğimizi bütün dünyaya ispatlanmıştır. Aynı zamanda 23 Nisan 1920’de milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı anlamlı bir gündür.  İnsanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, milletin kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü olan 23 Nisan, geleceğimiz olan çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmiştir. Bu armağan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun bir simgesidir. Gazi meclisimizin en önemli görevi Türk Milletinin, hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek, ülkemizde yaşanılan sorunlara çözüm üretmek ve kalkınmış ülkeler seviyesine getirmektir. Bu günü bizlere bırakan ve çocuklarımıza bayram olarak armağan eden Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi minnet ve özlemle anarken, rahmet diliyoruz. Çocuklarımızın ve Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

