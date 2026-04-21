Konyalı pedallar başarılarına yenisini ekliyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun pist bisikleti branşında hayata geçirdiği sporcu gelişim stratejisi, uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarılarla meyvelerini vermeye devam ediyor. Özellikle Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) kadrosunda yer alan sporcuların son dönemde gösterdiği performans, Türk pist bisikletinin geleceği adına umut verici sonuçlar ortaya koyuyor. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2026 yılı Nisan ayı faaliyet takviminde yer alan organizasyonlarda milli sporcular önemli dereceler elde etti.

Hong Kong’da gerçekleştirilen UCI Track World Cup kapsamında düzenlenen Elimination/Qualification yarışında milli sporcumuz Ramazan Yılmaz, eleme etabını üçüncü sırada tamamladı ve finale yükseldi. Final yarışını 8’inci sırada tamamlayarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Hafta sonu Belçika’da düzenlenen Belgian Open Track Meeting organizasyonunda ise milli sporcumuz Mustafa Tarakcı, U23 Elimination yarışında elde ettiği birincilik ile ülkemizi gururlandırdı. Tarakcı aynı organizasyonda U23 Points Race yarışında da başarılı bir performans göstererek üçüncü sırada yer aldı ve podyuma çıkarak Türkiye adına önemli bir başarıya daha imza attı.

UCI 2026 başında Portekiz’in Anadia’da düzenlenen The Trofeu Internacional Artur De Lopez Uluslararası Pist Bisikleti Yarışlarında Genç Erkekler kategorisinde sporcumuz Ege Erülkü, 1 km Zamana Karşı, Elimination ve Scratch yarışında ikincilik elde etmişti. Sporcumuz Ramazan Yılmaz ise Elimination yarışında ikinci olmuştu. Bu sonuçlar, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun pist bisikletinde uzun vadeli sporcu gelişim modeli kapsamında yürüttüğü çalışmaların somut çıktıları olarak değerlendiriliyor. Türkiye, son yıllarda pist bisikleti branşında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaparak hem sporcuların gelişimine katkı sağlıyor hem de uluslararası arenada rekabet gücünü artırıyor. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlara ilk kez ev sahipliği yapan Türkiye, bu branşta Dünya sıralamasında ilk 5’e, Avrupa’da ise ilk 3’e giren sporcuları ve uluslararası organizasyonlarda alınan başarılarını artırmayı sürdürüyor.

Olimpiyat Yolunda Kararlı Adımlar

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için kota hedefi doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ocak ayından bu yana pist bisikleti branşında TOHM sporcularıyla yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. Milli takımların uluslararası yarışlarda elde ettiği dereceler, bu çalışmaların doğru bir planlama ile ilerlediğini gösteriyor. Federasyonun sporcu gelişim stratejisinin bir diğer önemli ayağını ise Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) projesi oluşturuyor. 12-17 yaş grubundaki genç sporcuların pist bisikleti branşına kazandırılması amacıyla altyapı çalışmalarına hız verilirken, bu kapsamda puanlı Pist Bisikleti Kupası yarışları başlatıldı. SEM projesi kapsamında seçilen 25 sporcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenerek ve bu disiplinde farklı yaş gruplarında sporcu havuzunun gelişimine katkı sağlayacak.

Hedefimiz Los Angeles Olimpiyatları

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, elde edilen başarıların Türk bisikleti adına gurur verici olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu, Pist bisikleti branşında yürüttüğümüz sporcu gelişim modeli ile hem elit seviyede başarılar elde ediyor hem de güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Avrupa Şampiyonası gibi önemli organizasyonları ülkemizde düzenleyerek hem ilgiyi artırmayı hem de kulüplerimizi sporcu yetiştirme konusunda motive etmeyi hedefledik. Sporcu havuzunun büyümesiyle birlikte bu başarıların sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. Hedefimiz Los Angeles Olimpiyatları”. Türkiye Bisiklet Federasyonu, pist bisikletinde altyapıdan elit seviyeye uzanan bütüncül sporcu gelişim modeliyle uluslararası başarılarını artırmayı ve Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmayı hedefliyor.