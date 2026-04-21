35 milyar liralık dev vurgun! Konya dahil 41 ilde bahis operasyonu

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında MASAK raporunda toplam işlem hacimleri 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş olduğu tespit edilen ve Diyarbakır merkezli Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van’da eş zamanlı olarak 21 Nisan tarihinde yapılan operasyonda 111 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Ayrıca, dosya kapsamında 190 adet banka ve kripto para hesabı ile 14 şüpheli şahsın suçtan elde ettiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 750 bin lira değerinde olan 9 otomobil-motosiklet ve 2 arsaya da el konuldu.