  • Konya'da feci kaza: Sürücü helikopterle sevk edildi

Konya'da feci kaza: Sürücü helikopterle sevk edildi

Konya'nın Ahırlı ilçesinde kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarptı.

Haberin Özeti

  • Kazada kamyon sürücüsü Kamil A. kabinde sıkışarak ağır yaralandı ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
  • Ağır yaralı sürücü Kamil A., acil müdahale gerektirmesi üzerine hava ambulansıyla Konya merkezdeki bir hastaneye nakledildi.
  • Olay sonrası kamyonda büyük çapta maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

Kaza, Konya'nın Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil A. idaresindeki 42 PF 197 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada kamyonun sürücüsü kabinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı sürücü sıkıştığı kabinden çıkarıldı.

Hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

Yaralının durumunun ağır olması ve acil müdahale gerektirmesi üzerine olay yerine hava ambulansı sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulans, yaralı Kamil A.'yı Konya merkezdeki bir hastaneye nakletti. Kaza sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

