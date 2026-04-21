Seydişehirli judocular madalyaları topladı

Seydişehir judo takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. 17-18 Nisan 2026 tarihlerinde Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Judo Turnuvası, 11 ülkeden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Zorlu ve heyecan dolu müsabakalarda Seydişehirli sporcular önemli dereceler elde ederek ilçeye büyük gurur yaşattı. Dereceye giren sporcular şöyle…

Mini Minikler Kategorisi: 23 kg Azra Deniz Göz (ikinci). Süper Minikler Kategorisi: 44 kg Ayşe Miray Kut (birinci), 57 kg Semra Azra Erkan (birinci). Minikler Kategorisi: 38 kg Osman Boztepe (birinci), 40 kg Esila Yılmaz (birinci), 52 kg Zeynep Ela Kara (ikinci), 57 kg Berra Akkoyun (ikinci), 36 kg Elif Coşkun (üçüncü), 50 kg Yaşar Mercimek (beşinci), 60 kg Kadir Mert Temür (beşinci).

Turnuva sonunda takım sıralamasında da önemli başarılar elde edildi. Seydişehir Süper Minik Kız Takımı, turnuvayı 3. sırada tamamlarken, Minik Kız Takımı şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sporcularımızı yetiştiren antrenörler Veysi Göz ve Beyhan Göz başta olmak üzere, Judo Aile Birliği Başkanı Ramazan Bayram’a ve her zaman destek olan kıymetli ailelerimize teşekkür ediyor, tüm sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.