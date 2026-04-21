Konya, A grubunda birinci, coğrafi işaretlerde ikinci

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2025 yılı performans sıralamasında A grubu iller arasında Konya İl Müdürlüğü, B grubu iller arasında Antalya İl Müdürlüğü, C grubu iller arasında ise Düzce İl Müdürlüğü birinci oldu. Başarılı illere ödülleri, Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Genel Müdür Erol Ökten tarafından takdim edildi.

Türkiye genelinden il müdürlerinin katılım sağladığı toplantıda, 2025 yılı faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alınırken, 2026 yılına ilişkin hedef ve stratejiler de detaylı olarak değerlendirildi.

Program, açılış konuşmalarıyla başlarken, gün boyunca farklı genel müdürlüklerin katılımıyla oturumlar gerçekleştirildi. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere; Metroloji ve Sanayi Ürünleri, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri, AR-GE Teşvikleri, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye alanlarında yürütülen çalışmalar ele alındı. Oturumlarda illerde yürütülen faaliyetler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantı kapsamında düzenlenen ara oturumlar ve ikili görüşmeler, iller arası koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağladı. Ayrıca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın katılımıyla dijitalleşme ve veri yönetimi konuları da gündeme alındı.

İkinci gün gerçekleştirilen genel değerlendirme oturumunda ise tüm başlıklar bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası netleştirildi. Program, kapanış oturumu ile sona erdi.

Konya, 89 Coğrafi İşaretli Ürünüyle Öne Çıktı

Toplantının ardından düzenlenen akşam etkinliğinde, illere özgü coğrafi işaretli ürünler sergilendi. İl müdürleri, kendi illerine ait ürünlerin teknik özelliklerine ilişkin sunumlar yaparak katılımcılara bilgi verdi. Etkinlik, hem kültürel değerlerin tanıtımı hem de kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından dikkat çekti.

Öte yandan Konya İl Müdürlüğü, tescilli 89 coğrafi işaretli ürünüyle Türkiye genelinde ikinci sırada yer alarak etkinlikte öne çıkan iller arasında bulundu. Gerçekleştirilen toplantının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2030 vizyonu doğrultusunda illerde yürütülen çalışmaların daha etkin, verimli ve koordineli şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması bekleniyor.