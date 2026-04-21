Konyaspor, Ergün yönetiminde 6. maçına çıkıyor

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak kupa maçında düdük çalacak olan Ozan Ergün, yeşil-beyazlı ekibimizin altıncı kez maçında görev yapacak. Anadolu Kartalı, İstanbul bölgesi hakemi Ergün’ün daha önce yönettiği 5 maçta, 3 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti. Konyaspor, söz konusu maçlarda geçen sezon evinde Trabzonspor’u 1-0, Rizespor’u 2-1, Türkiye Kupası’nda da İskenderunspor’u 3-0 mağlup etti. Ozan Ergün’ün bu sezon düdük çaldığı maçlarda ise Anadolu Kartalı, sahasında Beşiktaş’a 2-0, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-0 yenildi. Fenerbahçe ise 34 yaşındaki hakemin yönettiği 6 karşılaşmayı da kazandı. Ozan Ergün, bu sezon Süper Lig'de 13, 1. Lig'de ise 8 maçta görev aldı.

