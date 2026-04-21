Konyaspor ligde kalmayı garantiledi!

Konyaspor, Süper Lig’in 30. haftasını 37 puanla dokuzuncu sırada kapattı. Düşme hattındaki Eyüpspor ile averajla ateş hattının üzerinde bulunan Gençlerbirliği ile puan farkını 12’ye çıkaran Anadolu Kartalı, bu takımlara ikili averajla sağladığı üstünlükle matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Kayserispor'u ateşe atan bu sonuç, Konyaspor'u ise matematiksel olarak ligde bıraktı. Son haftalarda çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği haftada puanını 37'ye çıkarttı. Düşme hattındaki Eyüpspor ile ateş hattının hemen üstündeki Gençlerbirliği’ne 12 puan fark atan ve ikili averaj üstünlüğüne sahip olan Konyaspor, ligin bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak da işi bitirdi ve yeni sezonda da Süper Lig’de yer alma vizesini aldı.